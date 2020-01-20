Суд присяжных: Когда может заработать в Украине

Классический суд присяжных в Украине может заработать с 2021 года. Об этом заявил заместитель Министра юстиции Украины Александр Банчук, сообщает «Українське право».

Он отметил, что правозащитники и ученые вместе с Министерством юстиции Украины подготовили два законопроекта, которые были недавно зарегистрированы в парламенте.

«Один законопроект предусматривает внесение изменений в закон "О судоустройстве и статусе судей" относительно формирования списка присяжных. Второй законопроект предусматривает внесение изменений в Уголовный процессуальный кодекс и в закон о Государственном реестре избирателей. Надеемся, что уже в этом году предложенные изменения будут одобрены парламентом и вступят в силу в 2021 году», – сообщил заместитель Министра юстиции.

Издание уточняет, что законопроектами планируется возложить на суд присяжных решения вопросов о виновности или невиновности обвиняемого. Это нововведение будет касаться рассмотрения уголовных производств, в которых за совершение преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок свыше десяти лет или пожизненное лишение свободы.

Решение по этим делам будут приниматься судами присяжных в составе одного судьи и семи присяжных, а по ходатайству обвиняемого – коллегиально судом в составе трех судей.