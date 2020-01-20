Объем продукции, который украинец делает за год, немец выпускает за 17 дней, – МБ

Украинский работник за год производит столько же продукции, сколько немецкий – за 17 дней.Об этом рассказал представитель Украины в Совете директоров Всемирного банка Роман Качур в интервью «Голосу Америки».

В частности, он ответил на вопрос, с какими главными вызовами столкнется украинская экономика в 2020. «Для Украины есть ряд вызовов. Всемирный банк в прошлом году сделал исследование, очень интересный результат, который показал, что немецкому работнику нужно всего семнадцать дней в году для того, чтобы выработать тот же объем продукции, который производит украинский работник в год. Это говорит о том, что в Украине достаточно низкая производительность труда, и для этого есть целый ряд факторов. В первую очередь, это недостаточный уровень инвестиций. На сегодняшний день уровень капитальных инвестиций примерно два процента от ВВП, это очень низкий фактор», – отметил Качур.

По его словам, без роста дальнейшего объема инвестиций будет очень трудно добиться роста производительности. «Второй фактор – это реформа на рынке труда. Есть объективные факторы – демографические – мы имеем сокращение трудоспособного населения из-за иммиграции. Есть фактор, который показывает несоответствие навыков или предложения на рынке труда спросу, который есть среди современных компаний», – также уточнил представитель Украины в Совете директоров Всемирного банка.