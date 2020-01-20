Троих ранило осколками снаряда: Дети-переселенцы Леоновы проходят курсы реабилитации (Видео)

В Часов Яре (Донецкая обл.) живет семья переселенцев Леоновых. Сюда они переехали после трагедии, которая случилась с ними в прифронтовом Нетайлово. Троих детей Маргариты ранило осколками снаряда. А еще они потеряли родной дом.

До сих пор мать, воспитывающая в одиночку троих детей, преодолевает множество трудностей. Именно поэтому для семьи переселенцев любое внимание – бесценно. Потому что не дает пасть духом и идти дальше по жизни.

Максим действительно счастлив, когда все живы и здоровы. «Когда мои дети улыбаются, тогда и на душе хорошо, спокойно», – делится Маргарита.

В Нетайлово младшие дети Маргариты получили тяжелые травмы головы. «Нас вертолетом в Днепропетровск отправили и только там на третьи, на четвертые сутки Иван очнулся», – вспоминает мать-одиночка.

С тех пор прошло 4,5 года. «Дети становятся прежними, как и раньше до войны, такими же счастливыми», – отмечает Маргарита.

Это стало возможным благодаря курсам реабилитации в санаториях Украины. Восстановить здоровье детям помог Фонд Рината Ахметова. «С помощью реабилитации они восстанавливаются. Это очень помогает», – говорит переселенка.

Семью Леоновых Фонд поддерживает уже пятый год. И в рамках акции «Ринат Ахметов – детям!» тоже подготовили сюрпризы. «Дети любят подарки. И сегодня нам подарили сладости и бадминтон», – сказал Иван Леонов.

Братья Леоновы – одни из тысячи детей, поучаствовавших в благотворительной инициативе.

В семье Леоновых верят, что если очень захотеть, то сбудется даже невыполнимая мечта. «Я мечтаю стать фермером», – сказал Максим Леонов.

«Стать машинистом паровоза», – поделился Иван Леонов.

«Чтобы дети были здоровы и счастливы», – сказала Маргарита Леонова.

Акция «Ринат Ахметов – детям!» уже 19 лет дарит мальчикам и девочкам новогодние чудеса. Поздравляют воспитанников интернатов, детских домов семейного типа (ДДСТ), а также тех, кто пострадал во время боевых действий. «Акция "Ринат Ахметов – детям!" – самая масштабная в стране, многолетняя и непрерывающаяся традиция добра и личного участия Рината Ахметова в судьбах сотен тысяч детей. Стартовав 19 лет назад, она стала основой благотворительной деятельности Фонда. В 2019 году участниками акции стали 90 тыс. ребят, а за последние 5 лет – 700 тыс. мальчишек и девчонок. Все они наряду с подарками получили стимул к успеху и уверенность в своих силах», – сообщила Ирина Блажан, директор программ и проектов Фонда Рината Ахметова.

Источник: ТК «Донбасс»