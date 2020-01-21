Уникальное заведение: В Мариуполе хотят закрыть школу-сад для детей с нарушениями зрения (Видео)

В Мариуполе планируют расформировать школу-сад № 71 для детей с нарушением зрения. Родители ребят возмущены: о закрытии они узнали из социальных сетей. И там же увидели информацию о том, куда переведут воспитанников. Изменениям не рады и просят чиновников оставить все как есть.

Так, по словам жительницы Мариуполя Елены Варфоломеевой, в садике для детей с нарушением зрения с ее дочерью занимаются не только воспитатели, но и медики. Она рассказала, почему привела сюда ребенка. «Стала замечать, что она как-то все время одной стороной смотрит, на один глаз. Нет фокусировки», – рассказывает мама девочки Елена Варфоломеева.

Это единственное подобное заведение в Мариуполе. В нем занимаются детки как в яслях, так и в начальных классах. После уроков ходят в лечебные кабинеты и с помощью специальных аппаратов корректируют зрение.

По словам мамы одной из учениц заведения – Татьяны Власовой, о том, что учреждение могут расформировать она узнала на прошлой неделе. Женщина рассказала, что чиновники планируют начальную школу перевести в общеобразовательную школу № 36. А малышей – в детский сад № 164. Однако, на каких условиях еще не знает. А причина закрытия – небольшое количество детей.

«Группы предназначены для деток не более, чем 12 человек, так как наши дети требуют особого, дополнительного внимания: не бегают, не прыгают. Аппаратного лечения нам в школе № 36 никто не гарантирует, бесплатного питания тоже не гарантируют. Учиться будут с обычными детьми. Чтобы пальцами на наших детей показывали?», – говорит Татьяна Власова.

Как отметила директор школы-сада № 71 Елена Дьячкова, заведение рассчитано на 156 воспитанников. «Вместо шести спецальных групп работает только четыре. В них находятся 87 учеников и 42 воспитанника», – рассказала директор.

В профильном департаменте пояснили, что решение о расформировании приняли по итогам финансового аудита. Аппараты для коррекции зрения хотят перенести в детский сад № 164. Школьники также продолжат на них заниматься.

«Мы рассматриваем возможность, что эти дети перейдут своими классами со своими учителями. То есть, они будут находиться в тех же условиях и с теми же льготами, которые у них есть на сегодня. Мы планируем выезд в это заведение, презентацию для родителей», – подчеркнула начальник отдела департамента образования Инна Дарменко.

Окончательное решение о закрытии заведения должны принять депутаты на сессии горсовета уже в эту среду, 22 января.

Источник: ТК «Сигма»