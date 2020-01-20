Войну на Донбассе в Австрии все чаще называют «забытой», – посол

Российская агрессия против Украины является наказанием страны за ее европейский выбор, однако европейцам выгодно этого не понимать, потому что таким образом Европа становится уже «не предметом этой войны, а посредником». Об этом заявил посол Украины в Австрии Александр Щерба в интервью «Укринформу».

«Одна нация выбрала Европу, другая ее за это наказывает. Европейцам выгодно этого не понимать. Таким образом, Европа становится уже не предметом этой войны, а посредником, мостом. К сожалению, мы своими ссорами, риторикой, проблемами, поведением только цементируем такую ​​ситуацию. Они смотрят на нас и не видят в нас "своих"», – заявил он.

Относительно того, как называют войну на востоке Украины в Австрии, посол отметил, что по-разному. «Кто-то "конфликтом на Донбассе". Кто-то – "геополитическим конфликтом". Сейчас все больше – "забытой войной"», – сказал посол.

Щерба добавил, что австрийцы просто «делают то, что соответствует их экономическим интересам». «Австрия за последние 20-25 лет получила огромную выгоду от добрых отношений со странами нашего региона, прежде всего, с Россией. Они хотят это продолжать», – отметил он.

Также украинский посол прокомментировал фразу федерального канцлера Австрии Себастьяна Курца на тему «кризиса в Украине» в том, что «мир в Европе возможен только с Россией, а не против нее». «Эта фраза – ключ к австрийскому пониманию мира. Вместо слова «Россия» здесь можно вписать любую другую страну. Жизнь покажет, насколько этот ключ подходит к мировым проблемам. Пока что он их не решил», – сказал он.

По мнение Щербы, австрийцы в их сегодняшнем состоянии – «это нация, которая может жаловаться на внутренние проблемы, но во внешнем мире ищет конструктив, пытается видеть светлую сторону».

«Это касается и России. Светлая сторона России для них – это культура. Чайковский, Шостакович, да и рядовые россияне, туристы, знакомые, друзья. Темная, мрачная сторона России, которая очевидна для нас, австрийцам или не видна, или ее относят на счет какого-то особого российского пути, который можно не понимать, но надо уважать», – отметил дипломат.