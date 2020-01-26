Осталось жить 9 человек: Как выглядят разрушенные войной Пески (Фото)

В прифронтовом поселке Пески (Донецкая обл.), который расположен рядом с терминалами Донецкого аэропорта, остались жить 9 человек. Здесь нет света и отопления, магазина и больницы. В населенном пункте не осталось уцелевших домов. Больше всего пострадали церковь, детский сад и школа. Обстрелы продолжаются.

Пески и его окрестности – главный тыл Донецкого аэропорта. Принимал на себя один из главных ударов в обороне. Но даже сейчас отсюда хорошо видно башни-близнецы аэропорта имени Прокофьева.

До вооруженного конфликта это был не бедный поселок – видно по уже совершенно разбитым домам. Более 2 тыс. жителей в 2014 году заменили солдаты.

Сейчас здесь днем так тихо, что кажется, что поселок пуст. По словам украинского бойца Равшана, в аэропорту сейчас никого нет. До 2017 года здесь не умолкало оружие.

Ранее недостроенная, а потом не «добитая» церковь была для украинских воинов убежищем. Местом, где хранили вещи и молились. В церкви осколки побили распятье и иконы, продырявили купель. Но на церкви до сих пор сохранились колокола.

Ни на день из поселка не выезжала 81-летняя местная жительница София Толмачева. Женщине ехать некуда. Живет вместе с сыном. У него инвалидность I группы.

Единственный в центре поселка дом, где живут люди, охраняет пес Буян. «Тут ни воды, ни света, нигде ничего абсолютно. Воду мне привозит парень, симики их называют. Раз в неделю, два раза, привозят, набирают мне 5-литровые банки», – говорит София Толмачева.

Однако, по словам пенсионерки, свой дом ей пришлось покинуть, так как его постоянно обстреливали. Сейчас она живет в доме, в который в 2015 году помогли переехать военные. В том же году женщина была ранена во время обстрела. «Три месяца ходила с такими болями, что я не могу… С палкой ходила. А потом приехал симик и отвез меня в Селидово. Сын старший был 1960 года рождения. Был ранен тоже во дворе. Стреляли прямо по дворам. Снаряд попал в орех и разлетевшиеся осколки ему попали в легкие и спину. В 2017 году под обстрел попал внук с женой и двухнедельный ребенок. Их сильно ранило», – рассказала о своей семье София Толмачова.

О прежних жителях на улицах теперь напоминают забытые вещи.

Последним жителям 2 раза в неделю привозят гуманитарную помощь. Отапливаются дровами. «Я не получаю никаких ни денег, ни переселенческих. Потому что нет машины, некому поехать, некому все это оформить, а сюда не хотят приезжать», – поделилась пенсионерка.

Фото: скриншот видео ТК «UA:Донбасс» и «ТСН»

По словам военных, позиции украинских армейцев вблизи Песок незаконные вооруженные формирования (НВФ) обстреливают каждый вечер.

Напомним, поселок Пески разрушен боевыми действиями настолько и продолжает разрушаться так, что уже совсем мало надежды на его восстановление.

Как сообщалось ранее, Пески посетили участники международной мониторинговой миссии. Польская правозащитница Марта Щепаник, участница миссии, поделилась впечатлениями от увиденного.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «UA:Донбасс» и «ТСН»