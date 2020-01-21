С апреля школьники смогут путешествовать по Украине бесплатно

Кабинет Министров Украины обнародовал на правительственном портале информацию о запуске программы мобильности молодежи.

По словам главы правительства, программа ставит целью растить социально активную, сознательную молодежь. Ведь, как оказалось, большинство украинских школьников не покидали пределы своей области в течение последних 3 лет.

Программа начнет действовать уже в апреле 2020 года. Сначала будет разработана концепция программы, а ее пилотные проекты планируют запускать между несколькими регионами Украины. На бесплатные переезды школьников по разным уголкам Украины правительство закладывает 500 млн грн.

Для образовательных учреждений – это замечательные новые возможности для школьных экскурсий. Многие дети смогут побывать за пределами своего города или села, не создавая проблем для семейного бюджета. Также возможностью стоит воспользоваться родителям школьников, которые вместе с детьми могут чаще устраивать семейный интересный отдых в выездном формате.