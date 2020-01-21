В ОБСЕ сообщили о подробности о ранении мирного жителя в Воздвиженке

Воздвиженке (Покровский р-н, Донецкая обл.), в результате взрыва получил взрывные травмы 22-летний мужчина. Об этом в отчете сообщает Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ.

«18 января команда СММ уточняла сообщения о том, что 13 января возле н. п. Воздвиженка (подконтрольный правительству, 40 км к северо-западу от Донецка) мужчина получил ранения в результате срабатывания взрывного устройства, которое он принес домой», – говорится в сообщении.

Отмечается, что медперсонал больницы в Мирнограде сообщил наблюдателям, что 13 января к ним поступил 22-летний мужчина с осколочными ранениями рук, головы, лица, брюшной полости и ног; указанные травмы соответствовали осколочным ранениям вследствие срабатывания взрывного устройства.

В тот же день, сотрудники полиции сообщили команде СММ, что по этому инциденту начато расследование.

Как сообщалось ранее, полиция начала расследование по факту взрыва. Предварительная квалификация события – ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».