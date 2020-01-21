«Улетные ватрушки»: В Северодонецке шьют надувные санки (Фото)

В Северодонецке сестры создают санки под названием «Улетные ватрушки».

Такие «ватрушки» – альтернатива санкам. Мастерят их в швейном цеху. Как сообщила руководитель швейной компании Елена Винокурова, кататься на них можно не только зимой, но и летом – по воде.

У Елены, ее мужа Алексея и сестры Натальи – семейный бизнес, они основали компанию «Спецтент». Шьют спецодежду, палатки, тенты.

Руководитель компании рассказывает, что год назад к ним в мастерскую принесли «ватрушку» в ремонт: катаясь, люди наскочили на камень и порезали дно. «После того, как мы ее отремонтировали, у нас возникла идея: почему бы самим не разработать такой продукт?», – делится Елена.

Для санок подбирали дизайн, тестировали материалы. «Ватрушку» собирают из двух частей: тканевого чехла и автомобильной камеры. Стоит она 1 тыс. грн. Ткань ПВХ имеет гладкую поверхность, благодаря чему хорошо скользит по снегу. Кататься хорошо – нужно лишь крепко держаться за ручки.

Сейчас в мастерской пошили уже 300 надувных санок. В будущем северодончане планируют продавать такие изделия в Западную Украину.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам «UA:Донбасс»