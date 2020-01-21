В Донецке убили высокопоставленого «военного»

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке застрелен «заместитель командира полка МВД ДНР» Алексей Кривуля «Грин». Об этом сообщил член «ДНР» Даниил Безсонов.

Кривулю застрелили в подъезде дома, где он проживал.

Алексей «Грин» был заместителем командира «батальона "Пятнашка"» по работе с личным составом. В незаконных вооруженных формированиях «ДНР» находился с лета 2014 года. До начала боевых действий жил в Николаевке (Славянский район, Донецкая обл.).

При этом об убийстве «МВД ДНР» не сообщает.