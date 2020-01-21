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В Донецке убили высокопоставленого «военного»

21.01.20 08:59
Алексей Кривуля. Скриншот видео
Алексей Кривуля. Скриншот видео

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке застрелен «заместитель командира полка МВД ДНР» Алексей Кривуля «Грин». Об этом сообщил член «ДНР» Даниил Безсонов.

Кривулю застрелили в подъезде дома, где он проживал.

Алексей «Грин» был заместителем командира «батальона "Пятнашка"» по работе с личным составом. В незаконных вооруженных формированиях «ДНР» находился с лета 2014 года. До начала боевых действий жил в Николаевке (Славянский район, Донецкая обл.).

При этом об убийстве «МВД ДНР» не сообщает.

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