В Донецкой области на пожаре погибла женщина

Сегодня, 21 января, в результате пожара в Кураховке (Селидовский поссовет, Донецкая обл.) погибла пожилая женщина. Об этом сообщает ГСЧС Украины в Донецкой области.

Сообщение о пожаре поступило в 5:43 на телефон Службы спасения «101». Спасатели выяснили, что пожар произошел в отдельно стоящей летней кухне на территории частного домовладения. В результате пожара погибла женщина 1922 года рождения.

Спасатели локализовали пожар в 6:18 и ликвидирован в 6:31.

От Главного управления привлекалось 10 человек личного состава и 3 единицы техники.

Причина возникновения пожара устанавливается.