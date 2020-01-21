Красный Крест направил более 100 тонн гумпомощи на неподконтрольный Донбасс

Международный комитет Красного Креста направил на неподконтрольную украинским властям часть Донбасса 100,9 тонн гуманитарной помощи. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

«Через КПВВ "Новотроицкое" ко временно оккупированной территории Украины проследовали 5 грузовиков с гуманитарной помощью от Международного комитета Красного Креста. Для жителей Донецкой и Луганской областей направлены продуктовые и гигиенические наборы общим весом 100,9 тонны», – сказано в сообщении Госпогранслужбы.