Разрушенные дома, раскисшие дороги: Представители ООН побывали в прифронтовых поселках (Фото)

Представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека (UN Human Rights Monitoring Mission) посетили прифронтовые поселки Опытное и Водяное (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Миссии.

«Наша команда на востоке побывала в селах Водяное и Опытное в Донецкой области. Оба села – отрезаны от мира; несколько десятков местных жителей в своих домах, как в ловушке: без питьевой воды, магазинов, аптек и безопасных дорог. Их выживание зависит от гуманитарной помощи», – говорится в сообщении.