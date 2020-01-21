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Разрушенные дома, раскисшие дороги: Представители ООН побывали в прифронтовых поселках (Фото)

21.01.20 10:36
Фото: Мониторинговая миссия ООН по правам человека
Фото: Мониторинговая миссия ООН по правам человека

Представители Мониторинговой миссии ООН по правам человека (UN Human Rights Monitoring Mission) посетили прифронтовые поселки Опытное и Водяное (Донецкая обл.). Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Миссии.

«Наша команда на востоке побывала в селах Водяное и Опытное в Донецкой области. Оба села – отрезаны от мира; несколько десятков местных жителей в своих домах, как в ловушке: без питьевой воды, магазинов, аптек и безопасных дорог. Их выживание зависит от гуманитарной помощи», – говорится в сообщении.

Фото: Мониторинговая миссия ООН по правам человека
Фото: Мониторинговая миссия ООН по правам человека

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