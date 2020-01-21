Сводка из зоны ООС за 20 января: Версии сторон конфликта (Карта)

За минувшие сутки зафиксированы 10 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). Противник обстреливал позиции Объединенных сил в том числе из запрещенного Минскими соглашениями вооружения. 20 января в результате обстрелов со стороны НВФ один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один был ранен. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

недалеко от Павлополя – из ручного противотанкового гранатомета;

рядом с Марьинкой – из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов;

в районе Опытного – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

вблизи Водяного – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

неподалеку Новотроицкого – из подствольного гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» зафиксированы обстрелы позиций Объединенных сил:

вблизи Травневого – из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия;

рядом с Луганским – из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

недалеко от Орехово – из гранатометов различных систем и минометов калибром 120 мм.

С начала текущих суток НВФ огневой активности не проявляли.

Пресс-служба Минобороны Украины

В «ДНР» сообщают, что «военные Киева за минувшие сутки 7 раз нарушили режим прекращения огня. Общее количество примененных боеприпасов – 87 единиц. Обстрелам на донецком направлении подверглись район села Веселое, аэропорта и поселка шахты "Трудовская"; на горловском направлении – окрестности поселка шахты им. Гагарина, шахты 6/7 и Зайцево (Южное); на мариупольском – район села Саханка. При обстрелах применялись минометы калибром 82 мм, гранатометы, стрелковое оружие, в том числе крупнокалиберное».

В «ЛНР» утверждают, что «киевские силовики 1 раз за сутки нарушили "режим тишины". Обстрелу подвергся район села Березовское. Огонь велся из минометов калибром 82 мм».