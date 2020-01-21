«Деньги за работу»: Переселенцев приглашают в новый проект

Пространство поддержки приглашает временно перемещенных лиц (ВПЛ) и жителей Краматорска и Славянска к участию в программе «Деньги за работу». Этот формат временного трудоустройства предоставляет возможность восстановления утраченного или формирование нового профессионального опыта на локальных рынках труда и выполнение общественно значимых работ на благо местной громады с целью ее развития, сообщает Caritas Краматорск.

Продолжительность участия в программе 1-3 месяца.

Период выполнения работ: февраль – апрель 2019

Приоритет будет предоставляться кандидатам на трудоустройство (лицам, готовым выполнять общественно значимую работу) среди ВПЛ и местных жителей, пострадавших от конфликта, отвечающих следующим критериям уязвимости:

представители многодетных семей;

одинокие родители (мать \ отец), которые воспитывают несовершеннолетних детей;

люди с инвалидностью III группы, которые не имеют ограничений здоровья для выполнения физической работы;

лица, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах.

Основные локации программы – Краматорск и Славянск. Отдельно будет рассматриваться возможность создания условий для участия кандидатов из других населенных пунктов Донецкой области (Александровский, Добропольский, Славянский, Константиновский, Покровский, Лиманский, Бахмутский районы).

Важно! Участники программы не должны находиться на учете в Государственной службе занятости и получать пособие в связи с временной нетрудоспособностью.

Работники будут получать компенсацию за участие во временных работах в размере – 2500 грн. Оплата производится ежемесячно.

По всем вопросам о работе этой программы обращайтесь на горячую линию 066 993 28 00. Отбор участников будет происходить по результатам собеседований со специалистами Кризисного центра Caritas (г. Краматорск, ул. Южная, 9 и г. Славянск, бул.Пушкина, 10, второй этаж, комната №205).

Инициатива реализуется в рамках проекта «Создание многофункциональных социальных центров для наращивания потенциала лиц и общин, пострадавших в результате конфликта в Украине в сфере преодоления трудностей и самозащиты» при финансовой поддержке DCV и BMZ.