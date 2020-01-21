Россиянка пыталась устроиться на руководящую должность в Минобороны, – СБУ

Военная контрразведка Службы безопасности Украины помешала трудоустройству на ответственную должность в Министерство обороны крымчанке с российским гражданством и связями со спецслужбами страны-агрессора. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

По данным спецслужбы, в течение нескольких лет до временной аннексии Крымского полуострова украинка проживала за границей. Сразу после событий 2014 года женщина вернулась в Крым, где получила российский паспорт якобы для оформления недвижимости.

Вскоре она переехала в Киев. Однако осесть на материковой части Украины не спешила – она не имела ни постоянного места заработка, ни источники доходов. В это время крымчанка часто выезжала в Россию и на временно аннексированный полуостров, где зафиксированы ее контакты с представителями спецслужб страны-агрессора.

Именно после одного из таких путешествий женщина внезапно решила трудоустроиться в Министерство обороны Украины. Она претендовала на одну из руководящих должностей в подразделении департамента госзакупок ведомства. Этот участок работы предусматривает доступ к секретной информации в оборонной сфере и прямую коммуникацию с высокими лицами стран-членов НАТО.

Претендентка даже успела пройти несколько отборочных этапов для окончательного зачисления на должность, но проведенная Службой проверка установила обстоятельства, которые несовместимы с государственной службой в Минобороны. Женщина «забыла» указать, что имеет российское гражданство, знакомых в ФСБ и не сообщила содержание разговоров с ними. Сотрудники СБУ провели с ней беседу и предупредили об уголовной ответственности за государственную измену.