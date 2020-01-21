Жительницу Донетчины подозревают в сбыте наркотиков

Жительницу Родинского (Донецкая обл.) подозревают в продаже наркотиков. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба полиции Донецкой области.

Сообщается, что 38-летняя женщина сбывала опий ацетилированный. Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы.

«Сотрудники Покровского отдела полиции получили оперативную информацию о том, что женщина, которая ранее привлекалась к уголовной ответственности за хранение наркотиков, занимается сбытом опия ацетилированного. В течение нескольких месяцев оперативники задокументировали преступление, осуществив несколько этапов оперативных закупок. Злоумышленница была задержана при продаже "товара"», – рассказали в полиции.

Во время обыска в квартире женщины полицейские изъяли шприцы с наркотическим веществом, растворители, семена мака и деньги, вырученные от реализации наркотиков.

«Работники криминальной полиции установили, что женщина самостоятельно изготавливала и сбывала запрещенное вещество исключительно проверенным клиентам. 1 мл наркозелья продавала за 150 грн», – отметили в пресс-службе.

Женщине сообщено о подозрении по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины (сбыт наркотических веществ). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Суд избрал ей меру пресечения в виде содержания под стражей.