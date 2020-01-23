Торговые площади пустуют, каток не работает: В Луганске показали ТРЦ «Атриум» (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Луганска, публикующийся под ником «Коты Луганска» в соцсети, показал, как сегодня выглядит ТРЦ «Атриум».

Торгово-развлекательный центр расположен в Октябрьском районе, по ул. Буденного. Рядом со зданием центра – картодром.

Автоматические двери главного входа не работают, зайти можно через обычную дверь сбоку.

В ТРЦ работают детский развлекательный комплекс, боулинг, массажный кабинет, школа танцев, магазины одежды, строительный маркет.

При этом огромные торговые площади на 1-м и 2-м этажах пустуют, не работают каток и бильярд, многие торговые точки, в том числе зоомагазин, закрыты. Не функционирует и установленный в холле фонтан в виде водопада.

В «Атриуме» очень мало посетителей.

«Раньше было здесь гораздо многолюднее, супермаркет был, постоянно много людей было. Сейчас не очень», – прокомментировал луганчанин.