Крыша над стадионом просто черная: В Донецке показали парк и «Донбасс Арену» (Фото)

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Александр Викторович показал, как сейчас выглядит парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола. Кадры опубликованы в соцсети.

В частности, дончанин показал малолюдный парк, открывающиеся с возвышенности виды на жилые микрорайоны, стадион «Донбасс Арена», а также установленные в парке памятники.

А местный фотограф Евгения Карпачева во время прогулки у «Донбасс Арены» обратила внимание на большое количество ворон. «Гуляем в парке, такого количества галок и ворон давно не видели. Крыша над стадионом просто черная», – написала она на своей странице в Facebook.

Также Евгения опубликовала фото: