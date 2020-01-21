RU
Все новости

Крыша над стадионом просто черная: В Донецке показали парк и «Донбасс Арену» (Фото)

21.01.20 13:29
Скриншот видео YouTube
Скриншот видео YouTube

Житель неподконтрольного украинской власти Донецка Александр Викторович показал, как сейчас выглядит парк культуры и отдыха имени Ленинского комсомола. Кадры опубликованы в соцсети.

В частности, дончанин показал малолюдный парк, открывающиеся с возвышенности виды на жилые микрорайоны, стадион «Донбасс Арена», а также установленные в парке памятники.

Скриншот видео YouTube

А местный фотограф Евгения Карпачева во время прогулки у «Донбасс Арены» обратила внимание на большое количество ворон. «Гуляем в парке, такого количества галок и ворон давно не видели. Крыша над стадионом просто черная», – написала она на своей странице в Facebook.

Также Евгения опубликовала фото:

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк