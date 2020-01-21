Расследование подкупа избирателей: На Луганщине проведены 23 обыска

На Луганщине проведены 23 обыска в расследовании подкупа избирателей на выборах в Верховную Раду в 2019 году. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

В частности, 18 января в рамках уголовного производства относительно подкупа избирателей во время проведения выборов народных депутатов Украины летом 2019 года следователи полиции провели 23 обыска. Следственные действия прошли у лиц, которые, вероятно, участвовали в распространении и передаче денежных средств избирателям за голосование за одного из кандидатов в народные депутаты.

По данным следствия, в то время существовала разветвленная преступная схема подкупа избирателей. Вероятно, что лица, приближенные к одному из кандидатов в народные депутаты, как региональные представители благотворительной организации передавали денежные средства распространителям. Распространители непосредственно осуществляли подкуп избирателей, передавая им деньги в размере около 100 грн за голосование в пользу одного из кандидатов в народные депутаты.

Во время проведения обысков найдены и изъяты черновые записи, списки лиц, причастных к преступной схеме, агитационная литература и компьютерная техника.

Сейчас в уголовном производстве назначено проведение экспертиз. Дается оценка действиям указанных лиц и решается вопрос о наличии признаков организованной преступной группы.