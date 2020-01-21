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В пожаре на Донетчине погибли двое мужчин

21.01.20 11:38
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Славянске (Донецкая обл.) в результате пожара погибли два человека. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Сообщается, что сегодня в 7:07 спасатели получили сообщение о пожаре на ул. Калужской в Славянске.

Прибыв на место вызова, бойцы ГСЧС выяснили, что горит частный жилой дом.

«Во время проведения разведки и тушения пожара пожарные обнаружили тела 2 погибших мужчин. Пожар был локализован в 07:40 и ликвидирован в 07:52», – сообщили в ГСЧС.

Также сообщается, что вероятной причиной трагедии стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электроприборов, однако окончательная причина будет установлена специалистами.

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