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Глава ОБСЕ отправился в Станицу Луганскую (Фото)

21.01.20 12:46
Фото со страницы в Facebook Людмилы Денисовой
Фото со страницы в Facebook Людмилы Денисовой

В зону проведения операции Объединенных сил, в Станицу Луганскую (Луганская обл.), сегодня, 21 января, направился глава ОБСЕ Эди Рама в сопровождении уполномоченной Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский омбудсмен.

«Начался совместный рабочий визит в составе делегации во главе с председателем ОБСЕ, премьер-министром, министром европейских и иностранных дел Республики Албания Эди Рамой в зону проведения ООС – Станицу Луганскую», – написала Денисова.

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