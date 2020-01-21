Новый вирус: ВОЗ срочно созывает чрезвычайный комитет

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает экстренное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям на 22 января в связи с коронавирусом нового типа, который начал распространение из Китая, сообщает DW.

На встрече специалисты определят, является ли распространение вируса международной чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения.

Также комитет сделает рекомендации, которые должны препятствовать распространению вируса.

Это заявление ВОЗ прозвучало после того, как стало известно, что вирусом заразились более 200 человек. По данным медиков, речь идет уже о примерно 220 подтвержденных случаях инфицирования, три человека погибли. В то же время более 20 человек, заразившихся вирусом, уже выписали из больницы.

Вирус распространился из города Ухань на другие населенные пункты Китая, четыре случая зафиксировано уже и за пределами страны.

Власти Китая подтвердили, что вирус способен передаваться в том числе от человека к человеку. Доказано, что два случая заболевания в провинции Гуандун на юге страны связаны именно с этим типом передачи вируса, заявил руководитель команды экспертов Государственного комитета по вопросам гигиены и охраны здоровья КНР Чжун Наньшань.

Кроме того, он подтвердил факты заражения новым коронавирусом среди сотрудников медучреждений, в которых находятся больные. Известно о 14 больных медработниках.

О самом вирусе известно, что он относится к группе коронавирусов и провоцирует у инфицированных им людей развитие пневмонии. Первые случаи заражения новым вирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань. Кроме белух и других морских млекопитающих на этом рынке до его закрытия 1 января, по информации СМИ, продавали также летучих мышей, кур, кроликов и змей. Один из этих видов, вероятно, и стал источником заражения. ВОЗ также заявили, что первичным источником вируса, наиболее вероятно, могут быть животные.