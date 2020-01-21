Жителя Донецка подозревают в финансировании «ДНР»

Жителю Донецка заочно сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 2 ст. 258-5 (финансирование терроризма, совершенное из корыстных побуждений) УК Украины. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Отмечается, что досудебным расследованием установлено, что в течение 2017-2018 годов руководитель и совладелец общества с ограниченной ответственностью обеспечивал «силовые структуры» форменной одеждой, а представителей незаконных вооруженных формирований – полевой военной формой российского образца.

В частности, в 2018 году предприятие поставило товаров на общую сумму 577 тыс рус. руб.

Получив доходы от вышеуказанной деятельности, и оплатив в « бюджет» налоги и сборы, злоумышленник способствовал преступной деятельности.

В настоящее время готовится ходатайство о предоставлении разрешения на задержание подозреваемого для дальнейшего избрания меры пресечения в виде содержания под стражей.