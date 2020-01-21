В Украине запустили онлайн-обучение цифровой грамотности (Видео)

Министерство цифровой трансформации сегодня запустило образовательную онлайн-платформу по обучению украинцев цифровой грамотности. Об этом сегодня, 21 января, на своей странице в Facebook сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

«Есть проекты, которые меняют страну. Сегодня мы запускаем образовательную онлайн платформу по обучению цифровых навыков украинцев. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом. Учиться можно будет и в любой компьютеризированной библиотеке по нашей программе», – написал Федоров.

По его словам, цель: научить 6 млн. украинцев за 3 года.

До 30 января платформа работает в тестовом режиме.