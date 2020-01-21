Посольство Германии профинансирует микропроекты: Подать заявки могут организации из Донбасса

Посольство Германии в Украине поддержит ряд микропроектов, подать заявки могут в том числе организации из Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщается на сайте посольства.

Отмечается, что посольство Германии ежегодно оказывает поддержку микропроектам, направленным на улучшение условий жизни уязвимых слоев населения. Речь идет о проектах, реализуемых в сжатые сроки, как правило, до 3-х месяцев. Необходимое оборудование для проектов закупается в Украине.

В 2019 году было оказано содействие 8-ми микропроектам.

В сотрудничестве с инициативами гражданского общества и коммунальными заведениями, при условии предоставления ими собственных существенных взносов, за прошедшие несколько месяцев были, среди прочего, отремонтированы и переоснащены столовые и кухни сельских школ, приобретено терапевтическое и тренировочное оборудование реабилитационных центров, проведен ремонт санузлов и окон в детсадах и сельских школах, а также реконструирована стиральная комната приюта для престарелых.

В 2020 году посольство также намерено поддерживать различные проекты путем предоставления частичного финансирования. Для получения финансирования организации из Харьковской, Днепропетровской, Донецкой, Луганской и Запорожской областей могут подать заявки в Генеральное консульство Федеративной Республики Германия. Заявки на получение средств могут быть поданы до 21 февраля.