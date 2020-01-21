Дело в суде: Девушек, унизивших сверстниц, привлекают к ответственности

10 января в Краматорский отдел полиции обратились родители двух 15-летних девушек с сообщением о том, что в тот же день около 16:00 в центре города двух школьниц заставили стать на колени перед сверстниками. Об этом сегодня, 21 января, сообщает Краматорский отдел полиции Донецкой области.

По данному факту проверку провели инспекторы ювенальной превенции полиции Краматорска. Они пообщались с администрацией школ, учениками, которых принимали участие в так называемых «разборках», с родителями детей участников конфликта. Выяснили обстоятельства правонарушения и установили двух девушек, которые спровоцировали конфликт.

По результатам проверки в отношении 16-летней школьницы составлен административный протокол по ст. 173 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Мелкое хулиганство», а учитывая то, что другая девушка не достигла 16-летнего возраста, с которого наступает административная ответственность, протокол полицейские составили в отношении его законного представителя по ч. 3 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях «Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей».

Сейчас материалы находятся на рассмотрении в Краматорском местном суде.