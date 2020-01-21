Страны Балтии продолжат оказывать помощь Донбассу, – латвийский посол

Латвия и другие страны Балтии продолжат оказывать помощь Донбассу. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом в Краматорске во время круглого стола на тему: «Реинтеграция Донбасса. Европейский взгляд» сообщил чрезвычайный и полномочный посол Латвийской Республики в Украине Юрис Пойканс.

По его словам, необходимо сконцентрироваться на том, что мы можем сделать сегодня. «Фактически, нужно строить то, что можно строить, на сегодняшний день. Это вот тот свободный Донбасс, который находится под контролем украинского правительства. Чтобы, когда люди приезжали с той стороны (с неподконтрольных украинским властям частей Донбасса – ред.), они видели бы разницу», – сказал Юрис Пойканс.

«Это не гарантирует автоматического результата. Но нужно бороться и за людей, которые тут живут – потому что тут тоже мнения очень разные по отношению к "Л-ДНР", к РФ», – добавил он.

Дипломат сообщил, что страны Балтии продолжают оказывать помощь региону – в первую очередь, в гуманитарном направлении. Кроме того, Юрис Пойканс считает, что «нужно думать, как улучшать жизнь тут, на месте». С этой целью сотрудничество Латвии и Украины расширяется, в том числе в сфере образования.

Также посол отметил, что вскоре планируется открытие почетного консульства на Донбассе – в течение года. «Будем работать, будем строить наши отношения», – резюмировал Юрис Пойканс.