Ветераны сами должны лоббировать законопроект о социальных гарантиях, – минветеранов

Министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксана Гаврилюк обратилась к членам Общественного совета с предложением активно приобщиться к процессу адвокации и лоббированию законопроекта о статусе ветеранов войны. Вскоре этот законопроект будет зарегистрирован в ВРУ и начнется этап обсуждений в комитетах и ​​с общественностью, которые чем быстрее и качественнее состоятся тем, скорее депутаты смогут рассмотреть и принять законопроект. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба ведомства.

«Я призываю вас также приобщиться к процессу распространения информации, содержащейся в этом законопроекте, о том, какие социальные гарантии в нем предусмотрены, в бюджетах каких ведомств заложены средства на оказание тех или иных социальных гарантий, в частности в бюджете минздрава, минобразования, тому подобное. Этот закон полностью меняет подход и отношение к ветеранам, предоставляет им больше возможностей развития и самореализации, учитывает современные потребности», – отметила Коляда.

В сообщении отмечается, что данный законопроект предусматривает обеспечения социальных гарантий не только ветеранов войны, но и членов их семей, семей погибших защитников, пострадавших Революции Достоинства, семей Небесной Сотни.

Все пункты этого законопроекту разрабатывались и создавались с непосредственным участием представителей всех групп бенефициаров будущего закона.