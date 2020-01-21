Смертельный пожар в Славянске: В полиции рассказали подробности

Жители микрорайона Северный, что в Славянске (Донецкая обл.) погибли при пользовании самодельным электроприбором. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба полиции города.

По предварительным данным, причиной пожара в доме стал обогреватель с открытой спиралью.

«Утром следственно-оперативная группа полиции Славянска прибыла в микрорайон "Северный", откуда поступило сообщение о пожаре в одном из частных домовладений. В доме неподалеку от входной двери правоохранители обнаружили тело 35-летнего местного жителя, в комнате рядом с устройством для обогрева находилось тело его 42-летнего знакомого», – рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).