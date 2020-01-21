RU
Все новости

Смертельный пожар в Славянске: В полиции рассказали подробности

21.01.20 13:42
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Жители микрорайона Северный, что в Славянске (Донецкая обл.) погибли при пользовании самодельным электроприбором. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба полиции города.

По предварительным данным, причиной пожара в доме стал обогреватель с открытой спиралью.

«Утром следственно-оперативная группа полиции Славянска прибыла в микрорайон "Северный", откуда поступило сообщение о пожаре в одном из частных домовладений. В доме неподалеку от входной двери правоохранители обнаружили тело 35-летнего местного жителя, в комнате рядом с устройством для обогрева находилось тело его 42-летнего знакомого», – рассказали в полиции.

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей).

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк