В Мариуполе столкнулись легковушки: Пострадала женщина (Фото)

Сегодня, 21 января, в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадала женщина. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, авария случилась по ул. 1-го Мая (Левый берег).

Как уточняется, подробности и виновника аварии выяснит следствие. «Оба водителя не признают свою вину», – говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадала женщина пассажир автомобиля ВАЗ 2109.

Напомним, также сегодня в Мариуполе ДТП произошли на ул. Лепорского и на пересечении улиц Зелинского и Митрополитской.