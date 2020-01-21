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В Мариуполе столкнулись легковушки: Пострадала женщина (Фото)

21.01.20 16:32
Фото: Facebook / DTP.mariupol
Фото: Facebook / DTP.mariupol

Сегодня, 21 января, в Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП), в котором пострадала женщина. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

Так, авария случилась по ул. 1-го Мая (Левый берег).

Как уточняется, подробности и виновника аварии выяснит следствие. «Оба водителя не признают свою вину», – говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадала женщина пассажир автомобиля ВАЗ 2109.

Напомним, также сегодня в Мариуполе ДТП произошли на ул. Лепорского и на пересечении улиц Зелинского и Митрополитской.

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