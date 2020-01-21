На Луганщине пытались наладить нелегальный канал переправки сигарет с «акцизом» «ЛНР» (Фото)

Сегодня, 21 января, вблизи населенного пункта Трехизбенка (Новоайдарский р-н, Луганская обл.) три женщины незаконно пересекли линию разграничения лодкой через реку Северский Донец. Одна из них имела при себе сигареты с «акцизом» «ЛНР». Об этом сообщает пресс-служба Восточного регионального управления Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

«Реализуя оперативную информацию, пограничники оперативного подразделения Госпогранслужбы вместе с военнослужащими 93 ОМБр и сотрудниками ГФС, которые совместно действуют в составе Объединенных сил, предотвратили незаконное перемещение из оккупированной части Луганщины сигарет и разоблачили трех гражданок, которые пересекли линию разграничения за пределами определенных дорожных коридоров», – говорится в сообщении.

Трех женщин военнослужащие остановили в 200 метрах от линии разграничения, недалеко от Трехизбенки.

По информации пограничников, по словам задержанных, двух гражданок Украины 1958 и 1956 года рождения, которые проживают во временно неподконтрольной украинской власти Брянки, таким образом они пытались последовать в Северодонецк якобы для посещения финансового учреждения. «А вот третья гражданка 1962 года рождения, жительница Трехизбенки, таким образом пыталась наладить нелегальный канал переправки товаров через линию разграничения. В частности женщина пыталась незаконно переместить почти 500 пачек сигарет с фальшивыми марками фейковой республики», – уточняется в сообщении.

Все обстоятельства правонарушения устанавливаются. На гражданок составлены протоколы об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 204-2 КУоАП (Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территории и выезда из нее).

Фото: Восточное региональное управление ГПСУ

Табачные изделия изъяты представителями ГФС, а на владелицу товара составлен протокол по ч. 1 ст. 204-3 КУоАП (Нарушение порядка перемещения товаров в район или из района проведения антитеррористической операции).