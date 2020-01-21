Насущная необходимость: На дорогах Луганщины – «ямочный» ремонт (Фото)

На дорогах Луганской области можно встретить дорожников, которые выполняют аварийный ямочный ремонт. Погода позволяет проводить такие работы и это насущная необходимость. Об этом сообщил начальник отдела качества и технического контроля и новых технологий Службы автомобильных дорог в Луганской области Виктор Цыганский, сегодня, 21 января, передает пресс-служба организации.

«Погода вносит свои коррективы в работу дорожников. Всем известно, что именно зимой дорожное покрытие больше всего страдает от воздействия погодных условий. Причина этого – регулярные колебания температур, переход через "0", между минусом и плюсом, осадки и высокая влажность воздуха. Как правило, сейчас ночью температура от 2 до 4 градусов мороза, днем ​​от 0 до 3 градусов тепла. При таких погодных условиях, в сочетании с высокой влажностью воздуха, есть вероятность возникновения скользкости на дороге. В результате вышеприведенных погодных факторов, снижается жесткость дорожного покрытия, возникают трещины, раковины и выбоины. Дорожные эксперты отмечают, что при таких условиях больше всего страдают участки со старым изношенным покрытием, что с каждым днем ​​теряет свою несущую способность», – разъясняют в пресс-службе необходимость таких работ.

Как уточняется, «добивают» дорогу и тяжеловесные фуры, которые часто не соблюдают норм по массе груза и идут перегруженными.

По словам Цыганского, погодные условия и на прошлой неделе, и с началом новой недели, позволяют дорожникам проводить работы не только по аварийному ремонту выбоин, но и по упорядочиванию обочин. «На асфальтобетоне латают ямы, чтобы сохранить дорогу в проезжем состоянии до того момента, когда будет возможность провести более серьезные ремонтные работы», – сказал он.

В пресс-службе подчеркивают, что аварийный ремонт – это вынужденная временная мера, которую зимой проводят для срочного обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения покрытия от дальнейшего разрушения. Ликвидации подлежат самые большие выбоины, которые могут влиять на безопасность дорожного движения и имеют быструю динамику негативного развития.

Начиная с 15 января 2020 года и в настоящее время такие виды ремонтных работ проводятся на автомобильной дороге общего пользования государственного значения Т-13-02 Контрольно-пропускной пункт «Танюшевка» – Старобельск – Бахмут. На этой дороге работы продолжатся в ближайшие две недели.

Фото: пресс-служба Службы автомобильных дорог в Луганской области

Напомним, в 2020 году Луганская область получит в 4 раза больше денег на ремонт дорог, чем Донецкая область.

Как сообщалось ранее, в Кабмине пообещали, что ремонтов дорог «ямочным» способом больше не будет.