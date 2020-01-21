Порок сердца – не приговор: История двухлетнего Андрюши (Видео)

У малыша Андрея Васильева из Харькова врожденный порок сердца. Дефект достигал целого сантиметра. Эту проблему нужно устранить в дошкольном возрасте. Порок сердца может привести даже к гибели человека, если вовремя не сделать операцию.

Родители Андрея Марина и Станислав долго ждали появления сына. «Андрюшку я родила в 31 год. До этого деток не было, но очень-очень хотелось ребеночка», – поделилась Марина.

Андрюша очень веселый и сообразительный. «Первый шаг, первая улыбка. Каждый день что-то новенькое, и это огромное счастье», – говорит мать мальчика.

Родители всегда заботились о здоровье ребенка. Но у сына обнаружили проблемы. Инфекционисты обратили внимание на состояние носогубного треугольника на лице Андрюши. «Врач заметила, что немножечко есть синюшность. Посоветовала нам пройти УЗИ в кардиоцентре. Там нас огорошили новостью о том, что у нас порок сердца. Очень большой. Большое отверстие – до сантиметра», – рассказала Марина.

До двух лет ждали, чтобы недостаток зарос, но этого не произошло. Пришлось ехать в Киев, где кардиохирурги сообщили об инновационном методе, устраняющем дефект за полчаса. Но для этого нужен дорогой имплант – окклюдер. «Начали обзванивать различные благотворительные фонды и Фонд Рината Ахметова откликнулся на нашу просьбу о помощи», – говорит мать мальчика.

По словам медиков, в грудном возрасте такие операции лучше не делать. Возраст Андрюши – два года – оптимальный для устранения недостатков. Потому что со временем дефект мог стать причиной тяжелых заболеваний.

Теперь после операции сердцу малыша ничто не угрожает. «Оно восстанавливается у детей очень быстро. У маленьких детей еще быстрее. Мы уверены, что у Андрюшки будет все хорошо», – сказал эндоваскулярный кардиохирург института имени Амосова Игорь Дитковский.

Имплант из дорогого сплава навсегда избавит мальчика от порока сердца. «Теперь мы сможем жить полноценной жизнью: пойти в детский садик, в какую-нибудь спортивную секцию», – говорит Марина Васильева.

Благодаря Фонду Рината Ахметова детям установили 118 окклюдеров. Андрюша один из них.

Источник: ТК «Донбасс»