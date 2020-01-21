Нацбанк будет повышать финансовую грамотность украинцев

Национальный банк получил полномочия на повышение финансовой грамотности украинцев после вступления в силу соответствующего закона – «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты прав потребителей финансовых услуг» от 20.09.2019 года, сообщает пресс-служба НБУ.

«В прошлом году НБУ проводил мероприятия по финансовой грамотности. Это, в частности, лекции и конкурсы для студентов высших учебных заведений, а также для преподавателей, уроки и фестивали для школьников, тренинги для журналистов, конференции и встречи с участниками рынка. Мероприятия по финансовой грамотности проводились не только в Киеве, но и еще в девяти городах – Житомир, Винница, Одесса, Черновцы, Тернополь, Львов, Днепр, Харьков и Херсон», – говорится в сообщении.

В этом году планы еще более масштабные – дни финансовой грамотности в регионах пройдут в десяти городах. В некоторых из них – непосредственно по приглашению самих городов.

В начале весны Украина восьмой раз примет участие во Всемирной неделе денег Global Money Week. Состоится множество мероприятий для школьников и студентов, которые позволят им развивать навыки для принятия взвешенных финансовых решений.

В апреле Национальный банк вместе с Киевской школой экономики проведет научную конференцию для студентов и молодых исследователей на тему регулирования банковского сектора и монетарной политики. Формат мероприятия – конкурс научных работ.

В мае проведут Ночь в Музее денег Национального банка. В рамках мероприятия запланированы интерактивные лекции для молодежи.

Осенью планируется во второй раз провести NBU University Challenge. Это соревнования студенческих команд высших учебных заведений.

Также осенью состоятся мероприятия по финансовой грамотности ко Всемирному дню сбережений, к годовщине денежной реформы, а также в рамках месяца финансовой грамотности.

Продолжится работа над преобразованием Музея денег Национального банка в современный Образовательно-информационный центр, который будет сочетать Музей денег, Центр просвещения молодежи и Центр компетенций учителей.