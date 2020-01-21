Децентрализация: В Минрегионе повторно обсудят перспективный план Луганской области

В Министерстве развития громад и территорий Украины (Минрегион) пройдут повторные консультации по созданию перспективного плана Луганской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как уточняется, консультации по созданию перспективных планов провели уже все регионы. Дальше – повторные консультации и работа с громадами по созданию перспективных планов.

«Совместно с представителями ОГА, местного самоуправления, профильных ассоциаций и народными депутатами мы обсудили предложения по созданию перспективных планов уже всех регионов. Но работа по разработке этих документов продолжается. Уже на этой неделе по некоторым областям, которые доработали свои предложения, мы проведем повторные консультации», – сообщил заместитель министра развития громад и территорий Украины Вячеслав Негода.

Кроме того, по словам замминистра, все обладминистрации должны провести консультации на территориях, где есть дискуссия относительно вариантов будущих конфигураций громад. «В результате должны выйти на качественные планы, которые после утверждения в правительстве станут основой будущего административно-территориального устройства», – резюмировал Вячеслав Негода.

Повторное обсуждение по Луганской области запланировано на 24 января.

Напомним, 13 января в Киеве стартовали первые в этом году консультации по созданию проектов перспективных планов областей. Тогда в Минрегионе обсуждали будущие конфигурации громад Донецкой, Луганской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Как сообщалось ранее, в Луганской области на сегодня уже есть 24 объединенные территориальные громады (ОТГ). По территории ОТГ уже охватывают 46%. По населению – 33%.