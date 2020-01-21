Освобожденные из плена «Л-ДНР»: Какую помощь обещает Украина и как получить

Новое постановление Кабинета министров Украины № 1122, принятое 11 декабря 2019 года, и вступившее в силу с 1 января 2020 года, дало надежду освобожденным из плена «Л-ДНР» на получение дополнительной поддержки от государства. Об этом сегодня, 21 января, сообщает общественная организация «Донбасс-SOS».

Так, правозащитники разъяснили, кто может получить помощь согласно данному постановлению:

Граждане Украины, которые были взяты в заложники в результате военной агрессии против Украины (любые гражданские лица, в ходе конфликта лишенные свободы «с явной или скрытой целью принудить Украину, другие государства, международные организации, к действиям или бездействию для завладения имуществом таких лиц и осуществления насилия над ними, унижения их достоинства»). Граждане Украины, лишенные свободы по политическим мотивам государством-агрессором, его органами и формированиями (здесь это понятие также трактуется достаточно широко и распространяется на всех, чьи права на свободу выражения мнения, распространения информации, свободы вероисповедания и свободы собраний были нарушены). Военнопленные. Этот пункт распространяется не только на граждан Украины, но и на иностранцев и на лиц без гражданства. Но только если они служили в ВСУ или «в прочих, созданных в соответствии с законами Украины, военных формированиях», то есть участники добровольческих батальонов в этот перечень могут не войти, в зависимости от статуса данного батальона. А вот для граждан Украины таких ограничений по статусу военного формирования нет.

Как отмечается, это теория. Что касается практики, то 6-й пункт постановления содержит следующее положение: «Решение о признании лица, включенного в сформированный СБУ перечень освобожденных лиц, таким, которое было лишено свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, принимается межведомственной комиссией, которая создается при Министерстве ветеранов».

Таким образом, поясняют правозащитники, для начала от СБУ необходимо получить письменное подтверждение того, что вы находились в плену, с указанием периода. Для этого следует обратиться в Объединенный центр по координации поиска, освобождения незаконно лишенных свободы лиц в районе осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях. Контактные данные: 01033, Украина, Киев, ул. Ирининская 4. Телефоны Центра: + 380 442 558 435, + 380 980 873 601, + 380 676 508 332. Электронные адреса: ssu_help@i.ua, united@ssu.gov.ua.

«Со справкой от СБУ можно обращаться в Межведомственную комиссию при Минветеранов. Положения про эту комиссию еще в публичном доступе нет, но соответствующая работа ведется, согласно официальной информации. Обратите внимание! Все выплаты и помощь, про которые идет речь в данном постановлении, можно будет получить только после получения решения данной Комиссии о признании вас лицом, лишенным свободы в результате вооруженной агрессии против Украины», – подчеркивают правозащитники.

Предоставляется следующая помощь:

организация встречи освобожденных, их сопровождение в медучреждения;

медицинская помощь и реабилитация;

помощь в оформлении внутреннего паспорта и загранпаспорта гражданина Украины;

материальная помощь;

организация предоставления бесплатной правовой помощи;

психологическая реабилитация, социальная адаптация.

Согласно Постановлению, после возвращения освобожденных лиц на территорию Украины им выплачивается единовременное пособие в размере 100 тыс. грн.

За помощью необходимо обращаться в Министерство по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВВОТ) Украины.

Необходимы следующие документы:

Заявление с указанием реквизитов банковского счета. Копии документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины лица, которое было незаконно лишено личной свободы / копия паспортного документа иностранца или лица без гражданства и документ, подтверждающий законность их пребывания на территории Украины. Копия РНОКПП (кроме тех, кто отказался от его принятия и имеет отметку в паспорте).

Заявление можно подать через представителя по нотариальной доверенности.

Также Постановлением утверждены Порядки психологической реабилитации и социальной адаптации пострадавших.

Согласно первому Порядку, психологическую помощь можно будет получать как в стационаре (находиться там можно до 18 дней, терапевтическая работа должна проводиться не менее двух часов в день), так и амбулаторно: в таком случае количество сеансов терапии не превышает 40 часов.

Перечень учреждений, на базе которых может проводиться психологическая реабилитация, также будет составлен МинВВОТ. Человек сам сможет выбрать из этого списка, куда ему обратиться. Однако направление в это учреждение ему придется получать в Управлении труда и социальной защиты населения (УТСЗН) по месту проживания.

Документы, которые нужно будет предоставить:

Заявление в произвольной форме. Медсправка по форме № 070/о (или выписка из медкарты по форме № 027/о, выданная медучреждением, где человек проходил лечение после освобождения). Копия решения Межведомственной комиссии при Минветеранов про то, что человек был лишен свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Средства на это УТСЗН будут запрашивать дважды в год: до 15 июня и до 1 декабря.

Согласно Порядку профессиональной и социальной адаптации, в УТСЗН по месту проживания (при наличии решения все той же Межведомственной комиссии) можно будет также получить направление к зарегистрированным поставщикам социальных услуг (про изменения в законодательстве про социальные услуги читайте здесь).

Профессиональная адаптация будет происходить следующим образом: Орган соцзащиты должен направить человека в центр занятости для выбора направления профориентации, а затем направить на обучение. Порядок предусматривает разные виды обучения. Профессиональное обучение может быть любым, как очным, так и дистанционным, но срок его не может превышать 12 месяцев для рабочих профессий. Также возможно направление на профессиональную переподготовку – в таком случае срок зависит от профессии, и может быть сокращен с учетом уже имеющейся квалификации. Лица с высшим образованием (уровень не выше специалиста) могут быть направлены в вуз для получения новой специальности – с учетом ранее полученного уровня образования.

«Как мы видим, данное Постановление не содержит окончательного решения всех проблем (и в ряде случаев заранее очевидны грядущие проблемы с его реализацией), однако это, безусловно, шаг вперед в деле помощи тем людям, кто прошел через пытки и зачастую навсегда лишился здоровья», – резюмировали в «Донбасс-SOS».

Напомним, в рамках обмена удерживаемыми лицами 29 декабря Украина передала сторонам «Л-ДНР» 127 человек. 14 человек отказались участвовать в обмене и остались на подконтрольной Украине территории. «Л-ДНР» отдали 76 плененных украинцев, а четверо решили остаться на неподконтрольной украинской власти территории, потому что у них там находятся семьи.