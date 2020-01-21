Ликбез для пешеходов: На КПВВ «Новотроицкое» запустили видеотрансляцию о правилах пересечения линии разграничения

На КПВВ «Новотроицкое» в местах осуществления пропуска лиц на пешеходном направлении на экранах транслируются правила пересечения линии разграничения – перечень документов, необходимых при движения на въезд и выезд, режимные правила в КПВВ, товары разрешенные и запрещенные для перемещения, нормы ответственности за правонарушениях и др. Об этом сегодня, 21 января, сообщает Донецкий пограничный отряд.

«Во избежание совершения правонарушений по незнанию тех или иных законов гражданскими лицами, несущими за собой как административную, так и уголовную ответственность, военнослужащие Донецкого пограничного отряда информируют граждан об особенностях осуществления контроля въезда-выезда в районе проведения операции Объединенных сил», – говорится в сообщении.

Отдельное внимание – напоминанию о том, что контроль въезда / выезда является бесплатным, а предложения неправомерной выгоды военнослужащим несут за собой уголовную ответственность.

Кроме трансляции на мониторах – также и обновленные информационные стенды на КПВВ «Гнутово» и «Новотроицкое», на которых так же сообщаются основные правила прохождения контроля въезда / выезда, включая перечень документов для пересечения линии разграничения.

«Донецкий погранотряд призывает граждан обращать внимание на размещенную информацию и действовать в рамках законов Украины», – резюмируется в сообщении.