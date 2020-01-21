В «ЛНР» мирный житель подорвался на мине

На неподконтрольной украинским властям территории Луганской области мирный житель получил тяжелые ранения из-за подрыва на минном поле, не имеющем предупредительных меток. Об этом сегодня, 21 января, в ходе брифинга сообщил представитель Министерства обороны Украины капитан Михаил Шаравара.

«По информации Главного управления разведки Министерства обороны Украины, российские оккупационные войска продолжают совершенствовать инженерное оборудование своих позиций вдоль линии соприкосновения и вглубь временно оккупированной территории в Донецкой и Луганской областях», – отметил Шаравара.

При этом, по данным ГУР, участники незаконных вооруженных формирований (НВФ) используют противотанковые и противопехотные мины, в том числе, запрещенные международными конвенциями, и самодельные взрывные устройства. Подобные действия НВФ ухудшают ситуацию с безопасностью и усиливают угрозу жизни гражданского населения.

«Так, 18 января с. г. гражданское лицо получило тяжелые ранения в результате подрыва на минном поле, установленном без предупредительных меток на местности саперами "2 отдельной мотострелковой бригады" 2 (Луганск) Армейского корпуса», – сообщил Шаравара.