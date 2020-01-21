На Донетчине НВФ не пропускают наблюдателей ОБСЕ через блокпосты

В Донецкой области незаконные вооруженные формирования (НВФ) отказали патрулю Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в проезде на неподконтрольную Украине территорию на блокпостах у населенных пунктов Новоазовск и Седово (НКТ*). Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) со ссылкой на информацию совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК).

«В ежедневном отчете от 20 января 2020 года СММ ОБСЕ информирует об отказе патрулю Миссии в проезде на временно оккупированную территорию на блокпостах у населенных пунктов Новоазовск и Седово. Кроме того, на блокпостах у населенных пунктов Верхнешироковское (до переименования – Октябрь) и Заиченко представители вооруженных формирований Российской Федерации отказали патрулю Миссии в проезде в направлении населенных пунктов Пикуза (до переименования – Коминтерново) и Саханка, а в пункте пропуска на границе вблизи населенного пункта Вознесеновка (до переименования – Червонопартизанск) вообще предложили патрулю Миссии оставить пункт пропуска», – сказано в сообщении.

По данным ООС, украинская сторона СЦКК подчеркнула, что действия по препятствованию выполнению представителями СММ ОБСЕ мандата Миссии являются недопустимыми.

Кроме того, в пресс-центре напомнили, что Мандат СММ предполагает свободный и безопасный доступ представителей СММ ОБСЕ по всей территории Украины. «Все подписанты Комплекса мер по выполнению Минских договоренностей согласились с необходимостью свободного и безопасного доступа, а также с тем, что ограничение свободы передвижения СММ является нарушением», – говорится в сообщении.

* Сокращения: НКТ – временно неподконтрольная украинской власти территория