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«Еленовка. Очередь в обе стороны небольшая»: Ситуация в пунктах пропуска днем 21 января

21.01.20 14:41
Фото: Госпогранслужба Украины
Фото: Госпогранслужба Украины

Очевидцы продолжают обмениваться в соцсетях информацией о ситуации в пунктах пропуска на Донбассе.

По состоянию на день сегодня, 21 января, ситуация в пунктах пропуска следующая.

КПВВ «Марьинка» / КПП «Александровка» (Каргилл, «ДНР»):

  • Евгений: «11:11. Каргилл в Донецк 40 машин, льготы 20+»;
  • «Solid»: «11:22. Марьинка в Донецк, авто, сразу на проверку»;
  • «San»: «13:02. Каргилл в Украину по центру от поста до моста и льгота в половину основной»;
  • Николай: «13:38. Каргилл, встал в 8:00 на спуске с моста. На 13:15 доехал до чебуречной. Движение – 12-15 авто/час».

КПВВ «Новотроицкое» / КПП «Еленовка» («ДНР»):

  • Anastasiya: «10:45. В Еленовке в сторону Украины машин 70 в основной и 20 в льготе примерно»;
  • Вадим: «11:36. Новотроицк. Из Мариуполя сразу на заезд, прохождение 30 минут со стороны Еленовки машин 50. Еленовка. со стороны Новотроицка машин 50»;
  • Лора: «13:17. Еленовка все отлично, очередь в обе стороны небольшая. Автомобильная».

КПВВ «Гнутово» / КПП «Октябрь» («ДНР»):

  • «devichka»: «11:32. Октябрь, на "нуле" опять кошмарят».

О ситуации на КПВВ «Станица Луганская» пользователи соцсетей не сообщают. Судя по камерам видеонаблюдения, установленным с украинской стороны КПВВ, на данном участке линии разграничения большого скопления людей нет:

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