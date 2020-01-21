В Украине хотят ввести экономический паспорт украинца: Кто сможет получить (Инфографика)

В Верховной Раде Украины зарегистрировали законопроект «Об экономическом паспорте украинца», согласно которому все дети получат долю от использования природных ресурсов на индивидуальные счета. Что предусматривает проект закона проанализировали в инфографике «Слово і Діло».

Следует напомнить, что обещание ввести экономический паспорт украинца было в предвыборной программе президента Украины Владимира Зеленского. Идея заключалась в том, что каждый ребенок имеет право накапливать на своем счету часть от реализации государством природных недр. Получить деньги можно только по достижении совершеннолетия.

Согласно тексту законопроекта, его основная цель – улучшить экономический уровень жизни украинцев, прекратить отток граждан за границу и сберечь генофонд страны.

Под «экономическим паспортом украинца» подразумевается личный счет детей, которые должны родиться в Украине после 1 января 2021 года и прожить на территории нашего государства на протяжении 18 лет.

Предполагается, что после принятия законопроекта, Кабинет министров создаст «Фонд будущего», который будет накапливать средства в размере 1% от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины. Эти средства будут накапливаться в Фонде, а с 2039 года должны равномерно распределяться между владельцами счетов после достижения детьми совершеннолетия. Выплаты являются безвозвратной финансовой помощью.

В функции «Фонда будущего» входят накопление и хранение средств, равномерное распределение и выплата совершеннолетним гражданам Украины и «другие финансовые функции, предусмотренные Уставом Фонда».

Годовой бюджет «Фонда будущего» формируется за счет государственных средств в виде 1% от стоимости реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины; средств, которые Фонд получает в качестве грантов или привлекает другим способом из любых государственных или частных источников, не запрещенных законодательством.

Также, Кабинет министров может увеличивать уставной капитал Фонда, предоставлять ему финансирование из госбюджета и увеличивать процент от реализации всех полезных ископаемых, добытых на территории Украины, с согласия Верховной Рады.