Жителям Мариуполя рассказали о новых тарифах на тепло и горячую воду

В Мариуполе при начислении оплаты за услуги отопления и снабжения горячей водой в квитанциях за декабрь 2019 года указаны суммы с учетом нового тарифа. Благодаря снижению цены на газ, был проведен перерасчет стоимости теплоэнергии и услуг за централизованное отопление и снабжение горячей водой для населения. В расчете были использованы коэффициент на уровне 0,85. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Мариупольского городского совета.

Так, цена в декабре 2019 года за 1 Гкал составила 1 430,76 грн. Для жителей, которые не используют счетчики тепла – 34,16 коп/м2.

В горсовете пояснили по какой формуле был проведен перерасчет. «Объем потребления Гкал (согласно показаниям тепломера) разделить на площадь отопления квартир (в метрах квадратных), умножить на действующий тариф 1 683,25 грн (утвержден решением исполкома городского совета), умножить на площадь отопления квартиры (в метрах квадратных), умножить на 0,85 (коэффициент в связи со снижением стоимости газа) = итого к оплате», – говорится в сообщении.

Фото: пресс-служба Мариупольского горсовета

По словам директора ККП «Мариупольтеплосеть» Дмитрия Мирошниченко, для анализа влияния пересчета на финансовое состояние предприятия, были рассчитаны финансовые показатели за декабрь 2019 года и в целом за год.

«При выполнении перерасчетов по методике, утвержденной Постановлением КМУ №1082, убытки предприятия за декабрь 2019 года составят более 9 млн грн. Это приводит к росту убытков за 2019 год в 197 млн ​​грн, основной причиной которых является невозмещение действующими тарифами себестоимости тепловой энергии на уровне 17%», – отмечается в сообщении.

Как подчеркнул Мирошниченко, это ставит под угрозу выполнение предприятием функций по обеспечению города теплом и горячей водой в отопительный период. «При проведении расчетов финансовых показателей установлено, что при коэффициенте пересчета 0,85 или при снижении имеющегося тарифа на 15%, убытки предприятия за декабрь 2019 года составят 20 тыс. грн, соответственно за 2019 год они прогнозируются на уровне 187,85 миллиона», – сказал Дмитрий Мирошниченко.