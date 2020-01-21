В Украине на раннюю диагностику рака выделили 1 млрд грн: Перечень бесплатных обследований

В Украине на раннюю диагностику онкологических заболеваний по программе медицинских гарантий предусмотрено 1 млрд грн. Об этом сегодня, 21 января, на своей странице в Facebook сообщает Министерство охраны здоровья Украины.

«По темпам распространения онкологических заболеваний в Европе Украина занимает 2 место. Для того чтобы снизить этот показатель, нужно сосредоточить свое внимание на ранней диагностике. Именно поэтому эндоскопические обследования стали приоритетными услугами в программе медицинских гарантий. На это предусмотрено 1 млрд грн», – сказано в сообщении.

По данным Минздрава, в гарантированный пакет бесплатных обследований входят:

маммография;

гистероскопия;

эзофагогастродуоденоскопия;

колоноскопия;

цистоскопия;

бронхоскопия.

Как уточняется, для того, чтобы пройти исследования, пациенту нужно будет иметь направление от семейного врача или другого врача.