RU
Все новости

«Шахтер» в Турции: Утренняя тренировка (Фото)

21.01.20 15:27
/ Фото: shakhtar.com

Второй день сбора в Белеке (Турция) ФК «Шахтер» начал с интенсивной работы на поле. Как сообщает пресс-служба команды, утреннее занятие посвящалось моделированию игровых моментов: оттачивались выходы один в один и два в одного, быстрые комбинации в короткий пас, а также с фланговыми забеганиями и прострелами в штрафную. Отдельно поработали над завершением атак, а защитники под присмотром ассистента главного тренера Жоау Брандау совершенствовали свои действия при обороне ворот.

По отдельной программе беговой работой занимается Валерий Бондарь, постепенно втягиваются в тренировочный процесс получившие шанс зарекомендовать себя Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев.

«Очень рад, что представилась возможность провести сборы с "Шахтером". Это мой родной клуб, где я вырос и много лет играл в командах Академии, и можно сказать, что вернулся домой. Первые впечатления от работы, от тренерского штаба только положительные: хорошие тренировки, интересные упражнения. Главное, что рядом футболисты такого класса, которые заставляют постоянно прогрессировать. Это чувствуется на каждом занятии. Хочу показать максимум. Приложу все усилия, чтобы хорошо себя проявить на сборах и заслужить шанс остаться в команде», – поделился эмоциями защитник «оранжево-черных» Игорь Кирюханцев.

Второй день сбора в Белеке команда начала с интенсивной работы на поле. / Фото: shakhtar.com

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк