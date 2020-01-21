«Шахтер» в Турции: Утренняя тренировка (Фото)

Второй день сбора в Белеке (Турция) ФК «Шахтер» начал с интенсивной работы на поле. Как сообщает пресс-служба команды, утреннее занятие посвящалось моделированию игровых моментов: оттачивались выходы один в один и два в одного, быстрые комбинации в короткий пас, а также с фланговыми забеганиями и прострелами в штрафную. Отдельно поработали над завершением атак, а защитники под присмотром ассистента главного тренера Жоау Брандау совершенствовали свои действия при обороне ворот.

По отдельной программе беговой работой занимается Валерий Бондарь, постепенно втягиваются в тренировочный процесс получившие шанс зарекомендовать себя Владислав Вакула и Игорь Кирюханцев.

«Очень рад, что представилась возможность провести сборы с "Шахтером". Это мой родной клуб, где я вырос и много лет играл в командах Академии, и можно сказать, что вернулся домой. Первые впечатления от работы, от тренерского штаба только положительные: хорошие тренировки, интересные упражнения. Главное, что рядом футболисты такого класса, которые заставляют постоянно прогрессировать. Это чувствуется на каждом занятии. Хочу показать максимум. Приложу все усилия, чтобы хорошо себя проявить на сборах и заслужить шанс остаться в команде», – поделился эмоциями защитник «оранжево-черных» Игорь Кирюханцев.