В Михайловском соборе Киева прошла панихида по погибшим «киборгам»

Сегодня в Михайловском Златоверхом соборе Киева состоялась панихида по защитникам Донецкого аэропорта, которых за стойкость и храбрость незаконные вооруженные формирования прозвали «киборгами», передают «Буквы».

Панихида по погибшим воинам была приурочена к пятой годовщине трагических событий, произошедших во время обороны аэропорта.

Церковную службу возглавил предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний.

На панихиде присутствовали украинские военнослужащие, а также родственники погибших бойцов.

Стоит отметить, что украинские воины защищали аэропорт с 26 мая 2014 года по 22 января 2015 года – 242 дня.

За все время обороны Донецкого аэропорта погибли более 100 украинских военных, около 440 получили ранения. Многие из них отмечены государственными наградами, некоторые – посмертно.