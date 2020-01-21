В «ЛНР» с отравлением природным газом госпитализирована женщина

В неподконтрольном украинским властям городе Ровеньки (Луганская обл.) с отравлением угарным газом госпитализирована женщина. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-центр «МЧС ЛНР».

«20 января в приемное отделение Ровеньковской центральной многопрофильной городской больницы обратилась жительница пос. Дзержинского с жалобами на плохое самочувствие. После осмотра и поставленного диагноза "отравление угарным газом средней степени" пострадавшую направили в терапию №2 (пос. Дзержинский)», – говорится в сообщении.

В «МЧС» также сообщают, что у матери пострадавшей наблюдались те же симптомы, но она в лечебное учреждение не обращалась.