Жители Донетчины отдали мошенникам почти 44 тыс. грн

На Донетчине полиция разыскивает аферистов, которые завладели почти 44 тыс. грн. Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Покровского отдела полиции Донецкой области.

Сообщается, что за прошедшие сутки к правоохранителям обратились 6 граждан с заявлениями о том, что незнакомцы мошенническим путем завладели их деньгами. Пятеро пострадавших потеряли свои сбережения делая покупки в интернете, а жительница Мирнограда узнала, что без ее ведома неизвестные оформили на ее имя кредит в банке и теперь она должна заплатить 7 тыс. грн.

«Автомобиль, надувная лодка, мобильный телефон, игровая приставка SONY PlayStation и мебель – такие товары заказали через интернет жители Мирнограда, Доброполье и пгт Новодонецкое. Все покупатели полностью или частично оплатили свои покупки и стали ждать заказ. Однако, после нескольких оговоренных дней ожидания заказчики свои товары так и не получили, а все попытки дозвониться до продавцов оказались напрасными. Вместе обманутые граждане потеряли около 37 тыс. грн. А жительнице Мирнограда позвонили из банка и сообщили, что она должна заплатить кредит, который оформляла, а именно 7 тыс. грн. Женщина уверяла, что никаких соглашений на заем в банковском учреждении не заключала, а кто-то это сделал вместо нее», – рассказали в полиции.

По всем фактам открыты уголовные производства по ст.190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Украины, в рамках которых правоохранители устанавливают личности продавцов.