В Киеве презентовали книгу-«мартиролог» о защитниках ДАП

В Киеве, в Национальном военно-историческом музее Украины презентовали книгу «Оборона донецкого аэропорта, 2014-2015. Хроника боевых потерь. Мартиролог». Об этом сегодня, 21 января, сообщает пресс-служба Минобороны.

Работники музея и авторы сайта «Книга памяти павших за Украину» выполнили комплексный анализ всех имеющихся источников об обороне Донецкого аэропорта. Прежде всего, использованы материалы Миссии «Эвакуация-200» («Черный тюльпан»), добровольцы которой забирали большинство тел погибших защитников. Также исследованы материалы медицинских учреждений, судебно-медицинских экспертиз, отдельные документы и списки ВС Украины. Отдельным пластом работы стал анализ огромного количества информации, опубликованной в открытых источниках. В частности, в книге приведены свидетельства сорока участников боев за ДАП, которые видели воочию смерть побратимов.

В «мартирологе» можно найти информацию о 100 погибших, а также пропавших без вести «киборгов» непосредственно на территории Донецкого аэропорта (в частности, в новом и старом терминалах, башни, пожарной части, взлетно-посадочной полосе). В хронологической последовательности приведены подробные данные об около 300 раненых защитников ДАПа.

Книга доступна для просмотра по ссылке.