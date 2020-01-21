Для переселенцев и лиц, пострадавших от войны на Донбассе, обновили «Юридический советник»

Разработчики обновили «Юридичний порадник для переселенців» (юридический советник) для лиц, пострадавших в результате вооруженного конфликта на Донбассе. Об этом сегодня, 21 января, сообщается на странице продукта в Facebook.

«Мы позаботились, чтобы вы могли еще быстрее и проще находить ответы на вопросы, которые вас интересуют», – говорится в сообщении.

Так, для этого разработчики:

создали новое более удобное меню;

настроили легкий поиск тем по ключевому слову (словосочетанию);

добавили инфографики и иллюстрированные инструкции, в частности, о порядке оформления разрешения;

расширили категории вопросов, на которые советик готов ответить;

загрузили еще больше образцов заявлений и ссылок на сайты государственных учреждений, в т.ч. таких, где можно получить государственные услуги онлайн.

Как уточняется, уже сейчас можно получить ответ более чем в 20 категориях вопросов. Для этого стоит лишь начать общение с «Юридическим советником» по ссылке www.facebook.com/IDP.legal.aid/

Напомним, для переселенцев разработан чат-бот, который дает ответы на актуальные вопросы юридического характера.

Как сообщалось ранее, для переселенцев существует три сервиса для получения правовой помощи. Также внутренне перемещенные лица (ВПЛ) и граждане, пострадавшие от вооруженного конфликта на Донбассе, могут получить бесплатные юридические консультации и сопровождение в суде.